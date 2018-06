Enceintes connectées : que peut-on leur demander ?

Taper sur un écran pour faire des recherches sur Internet est presque dépassé. Bientôt, la voix seule suffira. Plus besoin d'écran ni de touches. À la place des enceintes intelligentes équipées de micros, capables de comprendre et répondre à des questions. Une innovation technologique pourrait prochainement révolutionner nos quotidiens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.