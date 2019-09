Encore un nouvel iPhone, et alors ?

C'EST POUR DEMAIN - Apple sort son nouveau bébé, l'iPhone 11. Qu'est-ce qui le différencie des générations précédentes ?

Cette année, les fans d'Apple attendent l'iPhone 11. Si la marque à la pomme nous avait habitué à des évolutions peu marquantes sur chaque nouvelle génération d'iPhone, ce millésime 2019 promet d'être différent. Il s'est en effet concentré davantage sur ce dont les utilisateurs ont envie : un smartphone qui dure, une meilleure autonomie et surtout de meilleures photos. Avec ses trois objectifs (un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle), l'iPhone 11 Pro permet de réaliser des photos et vidéos aux contrastes incroyables aussi bien de jour que de nuit. Comptez 1259 euros pour le 11 Pro max et 1159 euros pour le 11 Pro.