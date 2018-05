VIDÉO - Depuis Galilée, les anneaux de Saturne n'en finissent plus d'éblouir

Si l'on sait tout cela aujourd'hui sur les anneaux de Saturne, c'est grâce à Cassini, cette sonde spatiale de la Nasa, lancée en 1997 qui s'est crashé vingt ans plus tard (il y a un an, oui) et qui a merveilleusement atteint son objectif Saturne. Une des missions principales de Cassini était de mesurer la masse et, par conséquent, l'âge des anneaux de Saturne, assurant que plus grande est la masse, plus grande est la possibilité qu'ils existent depuis de millions d'années. Pour le plus grand plaisir de nos yeux, Cassini a donné accès à une foultitude de clichés en noir et blanc pris à plus de 50.000 kilomètres de Saturne, d'une rare précision.





D'impressionnantes avancées, il est vrai, mais nous n'avons pas encore fini d'épuiser tous ses mystères ni ses beautés. Le Dj Jeff Mills nous confessait récemment sa fascination pour les anneaux de Saturne. On le comprend totalement.