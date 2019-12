Et l’iPhone le plus populaire est…

Malgré la multiplication des modèles ces dernières années, dégainés désormais au rythme de trois par an, c’est un vieil iPhone qui fait toujours le bonheur des utilisateurs d’Apple. Selon une étude réalisée par Mixpanel, l’iPhone le plus en circulation est en effet l’iPhone 7.

Sorti en septembre 2016, il apportait notamment l’étanchéité à la gamme, le retrait de la prise jack et deux modèles en noir (mat et glossy). Trois ans plus tard, les données récoltées montrent que cet iPhone7 reste donc le plus utilisé. Rien d'étonnant il est vrai puisqu'il est encore possible de le mettre à jour. Mais il doit désormais jouer des coudes avec un autre iPhone.