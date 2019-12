Et le pire mot de passe de 2019 est…

Boîte mail, codes de session, identifiants de sites marchands, de services, de banques, de sécurité… L’internaute français doit gérer en moyenne plus de 150 comptes divers et variés. Comment être original et retenir ses mots de passe ? Certains ont trouvé la solution en utilisant… le même mot de passe pour plusieurs sites (à ne pas faire !), ou en optant pour des mots de passe simplissimes (encore moins !). Et là, ce sont les pirates qui s’en donnent à cœur joie.

Comme chaque année, le site spécialisé en cybersécurité SplashData a publié la liste des pires mots de passe des utilisateurs, ceux qui sont les plus faciles à trouver pour vous dérober vos informations. Et pour la 7e année consécutive, le grand vainqueur est "123456", qui a fini par avoir raison de "azerty" et surtout "password" (mot de passe en anglais), longtemps leader du classement.

Au total, un Top 100 où l’on retrouve les séquences de chiffres ou de lettres du clavier, des prénoms (la palme à "Michael", 29e, qui devance Donald 34e et Charlie 37e), des références aux séries ("Dragon" pointe en 23e position), des années de naissance (félicitations aux gens nés en 1989 - 84e -, qui ont de plus un mot de passe trop court).