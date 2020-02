Et le smartphone le plus vendu en 2019… date de 2018 !

Ce n’est pas parce que l’on est dernier cri que l’on est le plus sollicité. Le cabinet d’études Omdia a dévoilé le Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2019. Si l’on savait que l’iPhone 11 avait surpassé la concurrence au dernier trimestre, il doit cependant se contenter de la deuxième place du classement annuel, devancé par… son prédécesseur !

C’est en effet l’iPhone XR, sorti fin 2018, qui a représenté le plus grand nombre d’appareils expédiés dans le monde. Avec 46,3 millions d’unités étalées sur 12 mois, il devance donc largement l’iPhone 11 et ses 37,3 millions de ventes (mais en trois mois). "La domination continue de la société sur ce front est d'autant plus remarquable si l'on considère que les hausses de prix d'Apple ont entraîné une baisse des expéditions globales d'iPhone l'année dernière", note Jusy Hong, responsable de l’analyse du marché des smartphones et de la recherche chez Omdia.