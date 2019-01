Et si Apple relançait l’iPod touch ?

C’est d’ailleurs de ce côté-là qu’Apple a peut-être (re)vu un marché en devenir. Selon Mac Otakara, une 7e génération d’iPod touch serait donc en préparation. Très tournée vers la santé, l’entreprise californienne sait aussi que les adeptes du sport, en salle comme en extérieur, aiment s’accompagner de musique, mais pas forcément de leur smartphone de plus en plus grand et donc de plus en plus encombrant. Or, l’Apple Watch, même si elle se vend bien, n’est pas encore devenue l’accessoire indispensable pour les accompagner, du fait aussi d’une autonomie encore insuffisante pour beaucoup.





Plus léger, plus compact et plus polyvalent, l’iPod touch a sans doute une nouvelle vie potentielle qui s’offre à lui avec les nouvelles habitudes, histoire d’alléger aussi l’autonomie des smartphones. L'ultime version de l’iPod, sortie il y a un peu plus de trois ans, proposait 32 ou 128 Go de stockage, une puce A8 et un appareil photo améliorée (8 Mpx), pour un prix à partir de 239 €.





A l’heure où les baladeurs MP3 ont encore la cote, mais se vendent avec moins de fonctionnalités et bien moins cher, notamment chez Sony, Apple aurait là un moyen d’assurer un support de plus à son service Apple Music (en wifi ou téléchargement). Mais l’iPod, plus simple et réduit à la simple musique, pourrait être une solution plus viable et plus abordable pour en faire un produit d’appel.