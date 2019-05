Et si la 5G venait sortir les campagnes de l’isolement ?

Dans chaque secteur géographique, des projets bien spécifiques sont à l’essai : dans les Orcades, la 5G est ainsi testée pour améliorer le tourisme. L’arrivée d’une connexion plus rapide y a déjà permis le développement d’applications en réalité augmentée dans les villages et de diverses activités liées au haut débit. La faible latence (réponse rapide à une demande) permet aussi de faciliter le suivi des installations en temps réel et donc d'adapter les flux de personnes comme des transports. Les éoliennes ont été raccordées pour obtenir des informations et de quoi adapter plus facilement leur fonctionnement aux besoins et conditions. Les centres d’élevage de saumons disposent également de capteurs installés dans les bassins. La 5G a le mérite d’une faible consommation et assure donc une autonomie de très longue durée à ces installations pour un coût moindre à l'usage.





Plus au sud, les tests se font au niveau des installations agricoles avec la 5G utilisée pour des drones, des machines et tracteurs automatisés. Mais aussi pour le suivi des troupeaux de vaches via des colliers connectés. En temps réel, l’agriculteur peut gérer toute son exploitation (arrosage, semence), son cheptel, ajuster ses coûts, piloter ses appareils et recevoir des alertes immédiates en cas de problèmes. "C’est l’exemple même de la digitalisation qui améliore les processus", souligne Guillaume Sauvage de Saint-Marc. "Cela permet à l’agriculteur d’optimiser ses coûts et son temps".