Et si la 5G venait sortir les campagnes de l’isolement ?

À TOUTE VITESSE – Avec la présentation de l'"Agenda rural" par le Premier ministre le 20 septembre, la 5G est désormais officiellement au coeur des actions gouvernementales pour sortir les campagnes de l'isolement. Au Royaume-Uni, une initiative dans les zones rurales et reculées est déjà à l’essai. Le projet "5G RuralFirst" connecte campagnes et villages afin de les aider à se développer.

Et pour la 5G, la France aurait tout intérêt à s'inspirer de l'exemple britannique. Au Royaume-Uni, un pays encore majoritairement rural (56% du paysage) et mal couvert en données mobiles (63% du territoire), est ainsi né un vaste programme 5G pour connecter des zones rurales et tester différentes initiatives facilitées par une connexion puissante (jusqu’à 15 Gbits/s). Baptisé "5G RuralFirst", ce projet en place depuis près de dix mois touche des secteurs tout aussi divers que l’agriculture, le tourisme, les énergies ou les transports.

Pour redynamiser les campagnes, Edouard Philippe a en tout cas dévoilé ce vendredi 20 septembre aux maires ruraux son plan d'action global baptisé " Agenda rural ". Parmi les préoccupations et priorités, figurent notamment la couverture 4G à améliorer et l'implantation de la 5G, afin de résorber les "zones blanches technologiques" de l'Hexagone dans les cinq ans.

Dit comme ça, le titre de cet article va faire hurler certains lecteurs qui vivent dans des régions où la 4G peine déjà à faire son trou. Pourtant, la 5G, cette future technologie des réseaux, qui doit accélérer tous les échanges, pourrait bien être une solution pour désenclaver certains agriculteurs, faciliter les communications et apporter la technologie plus aisément là où on ne s’y attendait pas, loin des villes privilégiées.

"Ce qui fonctionne, c’est la force et l’union de 29 acteurs de tous horizons (agriculture, objets connectés, éducation, technologie, etc., ndlr). C’est un véritable projet de co-innovation et c’est là sa force", se félicite auprès de LCI Guillaume Sauvage de Saint-Marc, directeur de l'innovation chez Cisco, spécialiste du matériel réseau en charge du pilotage "du projet d’essai de la 5G en milieu rural le plus ambitieux au monde". Dans ce consortium, on retrouve notamment Microsoft, la BBC, des start-ups, l'université écossaise de Strathclyde, British Telecom et le gouvernement britannique, qui a encouragé l’initiative et en partie subventionné l’ensemble.

Trois zones test ont été sélectionnées à travers le pays : les très isolés Orcades (Iles Orkney) au nord de l’Ecosse, la région boisée du Shropshire au nord de l’Angleterre et le Somerset dans la campagne au sud. Glasgow est le cœur du système avec les Datacenters. Au final, le projet s’étend sur des milliers de kilomètres là où, en zone urbaine, il est plus limité en rayon de test. Evidemment, la couverture en 5G est incomplète le long de la ligne nord-sud. Mais elle couvre un large spectre de terres souvent oubliées des connexions ou peu connectées, faute d'intérêt des habitants pour le haut débit.

Dans chaque secteur géographique, des projets bien spécifiques sont à l’essai : dans les Orcades, la 5G est ainsi testée pour améliorer le tourisme. L’arrivée d’une connexion plus rapide y a déjà permis le développement d’applications en réalité augmentée dans les villages et de diverses activités liées au haut débit. La faible latence (réponse rapide à une demande) permet aussi de faciliter le suivi des installations en temps réel et donc d'adapter les flux de personnes comme des transports. Les éoliennes ont été raccordées pour obtenir des informations et de quoi adapter plus facilement leur fonctionnement aux besoins et conditions. Les centres d’élevage de saumons disposent également de capteurs installés dans les bassins. La 5G a le mérite d’une faible consommation et assure donc une autonomie de très longue durée à ces installations pour un coût moindre à l'usage.

Plus au sud, les tests se font au niveau des installations agricoles avec la 5G utilisée pour des drones, des machines et tracteurs automatisés. Mais aussi pour le suivi des troupeaux de vaches via des colliers connectés. En temps réel, l’agriculteur peut gérer toute son exploitation (arrosage, semence), son cheptel, ajuster ses coûts, piloter ses appareils et recevoir des alertes immédiates en cas de problèmes. "C’est l’exemple même de la digitalisation qui améliore les processus", souligne Guillaume Sauvage de Saint-Marc. "Cela permet à l’agriculteur d’optimiser ses coûts et son temps".