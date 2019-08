Et vous, avez vous contacté votre "voisin de numéro", ce petit jeu qui enflamme Twitter ?

Forcément, ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne dit que les deux numéros les plus proches du votre sont actifs et attribués, rien ne dit non plus que vos voisins répondront à ce message qui sort de nulle part. Pourtant, sur mobile aussi, le monde est petit, pour le meilleur et pour le pire : certains se sont ainsi aperçus que dans leurs numéros voisins se trouvaient celui de leur ex. D'autres ont découvert que parmi leurs voisins de mobile, il y avait... de vrais voisins.