États-Unis : des robots à tout faire

Les robots prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Américains. Ils sont présents dans les lieux publics comme les supermarchés ou les aéroports des grandes villes. Ces machines sont une grande aide dans plusieurs domaines. Ils peuvent par exemple remplacer les vigiles dans les parkings ou effectuer les services d'étage dans certains hôtels.



