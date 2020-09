Trump met ses menaces à exécution, et veut interdire TikTok et WeChat dès dimanche

Dans les faits, la liste des sanctions publiées impose aux magasins d'application - donc pour l'essentiel l'App Store d'Apple et le Play Store d'Android - de ne plus distribuer TikTok et WeChat, et de ne plus gérer les paiements ou les achats que permettent les applications. Cela pourrait permettre aux utilisateurs actuels de rester connectés, ni Apple ni Google n'iront retirer les applications déjà installées, mais ce répit pourrait n'être que de courte durée. Dès la mi-novembre, il sera interdit aux opérateur et fournisseurs d'accès américains d'héberger les données de TikTok. Autant dire game over ou presque.

On peut imaginer que TikTok n'attaque la décision devant les tribunaux. Si son propriétaire est chinois, la filiale aux USA qui opère l'application est bien une société américaine, qui ne devrait pas rester sans réagir. Pour TikTok, la sanction est un coup dur, elle qui voulait tellement faire de sa filiale aux USA une entreprise "aussi américaine que l'apple pie" qu'elle préparait selon CNBC son entrée en bourse. Dans sa recherche d'un nouveau CEO pour la structure, elle serait en négociation avec Kevin Systrom, nul autre que le fondateur d'Instagram.

Autant d'arguments qui permettraient à l'Amérique de revenir sur la sanction, en cas par exemple de changement d'administration après les élections de novembre. Mais Donald Trump a comme savonné la planche de son successeur potentiel. Si le nouveau président revenait sur l'interdiction, son opposition et les médias conservateurs auraient l'occasion de l'accuser de faire les affaires de la Chine.