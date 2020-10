"Unpresidential" : le jeu parodique et déjanté qui fait s'affronter Trump et Biden Le personnage de Donald Trump dans le jeu de combat "Unpresidential" du studio 3D Bright. − UNPRESIDENTIAL / 3D BRIGHT

GAMING - Le duel Trump-Biden passe du réel au virtuel. Le 21 octobre, le studio de contenus 3D Bright sort "Unpresidential", un jeu de combat en 3D, qui propose d'incarner Donald Trump ou Joe Biden. Joint par LCI, son producteur Abdel Bounane revient sur la genèse du projet et le message porté par le jeu fun et ludique.

C'est un débat, "le pire de l'histoire" selon les médias, dont personne n'est sorti grandi. Le 29 septembre dernier, devant une Amérique médusée et horrifiée, le premier duel télévisé entre Donald Trump et Joe Biden a viré à la foire d'empoigne. Dans une ambiance électrique, pendant une heure et demie, les deux candidats à la Maison-Blanche se sont violemment invectivés, échangeant les noms d'oiseaux ("Menteur", "clown", "caniche de Poutine"). Inspiré notamment par cette confrontation d'une rare violence, le studio de contenus 3D Bright a choisi de parodier le match présidentiel avec le jeu mobile "Unpresidential". Disponible gratuitement le 21 octobre, sur iOS et Android, ce jeu de combat en 3D propose au joueur d'incarner le président sortant ou l'ancien vice-président. "C'est l'idée que le jeu peut être vecteur de parodie, de fun et de caricature", explique à LCI son producteur Abdel Bounane, au travail "depuis un mois et demi" avec son équipe. "On s'est rendu compte ces derniers mois que la parodie et la caricature étaient un peu malmenés en France et dans le monde, avec, par exemples, la fin des caricatures dans le New York Times, la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo ou l'arrêt des Guignols de l'Info. On a regardé les événements à venir au niveau politique. Évidemment, les élections américaines se sont imposées à nous. Et là, tout de suite, l'idée d'un jeu entre Trump et Biden s'est mise en route et, a fortiori, l'idée du jeu de combat en one-to-one est arrivée assez vite."

Joe Biden et Donald Trump dans les jardins de la Maison-Blanche. − UNPRESIDENTIAL / 3D BRIGHT

Un vrai jeu de combat parodique

Comme dans tout bon jeu de combat, il faut terrasser son adversaire. Mais, à la différence des "casuals games" où il faut l'abaisser pour gagner la partie, la barre de vie a été pensée comme les grandes cartes des soirées électorales. Elle devient plus ou moins rouge ou bleu, en fonction du nombre de votes présumés. "Les coups simples sont l'occasion d'envoyer des punchlines, qui ont été rédigées par un journaliste spécialisé dans la politique américaine, humoristiques ou parodiques sur la vie, la personnalité ou le programme de chaque candidat", nous explique le président du studio de contenus 3D Bright. "Tout ça a été mis en voix par un imitateur de Détroit, Eric Harthen, qui imite, à la fois, très bien Donald Trump et Joe Biden." Une dizaine de coups spéciaux par personnage sont accessibles, avec une animation propre, parmi lesquels "Tweet Salvo", "Collusion Collision" et "You're The Apprentice". Des "Special Events" ("Coronavirus !", "Impeachment !"...) peuvent aussi intervenir de manière aléatoire au cours de la partie. Le joueur doit alors réaliser une combinaison de touches, des "Quick Time Events" (QTE), pour se sortir de ce mauvais pas. S'il y parvient dans un temps donné, une "Mega Attaque" - comme le "MAGA !" (Make America Great Again) pour Trump ou "Obama Bromance !" pour Biden - est alors activable.

"Obama Bromance", la "Mega Attaque" de Joe Biden. − UNPRESIDENTIAL / 3D BRIGHT

Une autre manière de porter un message politique - Abdel Bounane, président du studio de contenus 3D Bright

Par ailleurs, "Unpresidental" a été pensé "pour pouvoir réagir à l'actualité". "Tout a été conçu pour que, très rapidement et facilement, on puisse rajouter des personnages et des coups spéciaux. Si on prend les quatre années de Trump à la Maison-Blanche, on pourrait imaginer l'apparition de Vladimir Poutine, de Kim Jong-un ou de Kanye West. Bref, tout un tas de personnages qui ont ponctué sa présidence", assure Abdel Bounane. Le vice-président Mike Pence, la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, l'ancien candidat démocrate Bernie Sanders ou même le président français Emmanuel Macron pourraient être de la partie. "En fonction du retour du public, c'est tout à fait envisageable. Le jeu a été imaginé techniquement pour ça". Mais, derrière l'amusement qu'il est censé procurer, le jeu développé par 3D Bright est construit de manière à pousser le joueur à s'interroger et de réfléchir autrement. "Ce n'est pas juste un jeu de baston, gadget et ludique", se défend le producteur, dont le studio a créé le premier jeu vidéo du Centre Pompidou. "On a fait attention au gameplay parce que nous sommes tous des gamers. Mais, entre les punchlines et les coups spéciaux, il y a du fond et du contenu. Le jeu, vous vous en rendrez compte en jouant, est clairement anti-Trump et pro-Biden. C'est une autre manière de porter un message politique."

Un dérivé pour la présidentielle de 2022 ?

Quid d'un jeu du même genre pour l'élection présidentielle de 2022 en France ? Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'un jeu vidéo s'immisce dans la campagne. En 2017, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon "secouait les oligarques" dans "Fiscal Kombat". Le jeu, inspiré de "Mortal Kombat", avait même eu droit à une suite en 2019, intitulée "European Edition", pour le scrutin européen. "Je ne vois aucune raison pour qu'il n'y ait pas de transposition. D'autant qu'on a, aux États-Unis comme en France, un culte de la personnalité du président qui peut tout résoudre et une campagne électorale qui dure des mois, si ce n'est des années. Il y a beaucoup d'éléments potentiellement utilisables pour un jeu de ce genre", estime le producteur. "Cela laisse libre court créativement à beaucoup de choses, soit avec un dérivé du jeu dont on parle, soit à autre chose." "Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que le gameplay soit en lien avec ce qu'on a envie de diffuser comme message. Qu'il y ait un lien entre le fond et la forme", poursuit-il. "Peut-être que la suite sera d'imaginer une manière de porter des sujets très rébarbatifs ou complexes, qui échappent potentiellement au citoyen lambda et de les porter de manière ludique et fun, afin de permettre de découvrir certains aspects d'un programme ou d'une problématique." Le futur ne mérite que d'être écrit et joué...

