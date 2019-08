États-Unis : visa en règle, ils sont refoulés à l'aéroport en raison de messages reçus... sur Whatsapp ou Facebook

Le phénomène est récent, et si l'on n'en connaît pas le chiffre exact, les exemples sont légion : aujourd'hui, de nombreux voyageurs, pourtant en règle, se voient refuser l'entrée des États-Unis, du fait du contenu de leur smartphone ou des messages échangés sur leurs réseaux sociaux. Des photos postées sur Facebook aux tweets envoyés en public aux mails ou messages privés échangés sur WhatsApp ou Messenger, la présence en ligne de chaque voyageur peut influer de plus en plus sur la décision des officiers d'immigration pour l'obtention d'un visa, voire à l'arrivée aux Etats-Unis.





Comme la raconte Ismail Ajjawi, son histoire est un cas d'école : à son arrivée, il a été interrogé par un officier d'immigration, sur sa famille, sur ses pratiques religieuses. Surtout, on lui a demandé son smartphone et son ordinateur. Il a alors attendu cinq heures que leur contenu soit exploité. Lors de l'interrogatoire qui a suivi, on lui aurait reproché le caractère "anti-américain" de certains messages reçus dans un groupe sur WhatsApp. Le jeune homme a eu beau protester de son innocence et expliquer qu'il n'était l'auteur d'aucun de ces messages, son visa a donc été révoqué. Pour son avocat, Abed Ayoub, la procédure serait devenue courante, il s'agirait des suites du "Muslim Ban" décrété par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche.