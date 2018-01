Ethereum : qu'est-ce que cette cryptomonnaie qui concurrence le Bitcoin ?

Il n'y a pas que le bitcoin parmi les cryptomonnaies qui ont la cote. L'ether tire son épingle du jeu depuis plusieurs mois. Sa courbe de croissance en atteste (+ 9000 % en 2017) et place la devise juste derrière le bitcoin dans les usages. Créé en 2013 et officiellement annoncé en 2014 par Vitalik Buterin, jeune Russo-canadien d'alors 19 ans, Ethereum ne fonctionne pas tout à fait comme le protocole Bitcoin. Il ne s'agit pas juste d’une plateforme utilisant une monnaie décentralisée (l'ether) et permettant une transaction entre deux utilisateurs.





Comme Bitcoin, Ethereum a mis en place une blockchain (moyen de stocker et transmettre des informations de manière sécurisée, transparente et décentralisée, avec historique des opérations). Ce réseau est composé de milliers d'ordinateurs qui communiquent en permanence et partagent une même base de données qui contient la liste de tous les participants au réseau et ne peut donc être modifiée. Comme pour le bitcoin, l'ether est une unité servant de monnaie d'échange sur la blockchain Ethereum. Associé à une clé publique, il est matérialisé par une inscription en numéraire dans le protocole, ce qui représente son détenteur.





Ethereum -dont le nom fait référence à l'invisibilité de l'éther- permet ainsi aux développeurs de créer n'importe quelle application dans de multiples domaines (musique, sécurité, information, jeu, etc.). Cela peut servir à décentraliser le stockage de ses fichiers et ainsi les préserver ou les sécuriser plus fortement. Des artistes pourraient également créer une appli leur permettant de gérer directement leurs royalties en ether, les organes de presse s'en serviraient pour se rémunérer à l'article en cryptomonnaie.