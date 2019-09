Selon une étude, la batterie de votre smartphone dicte votre vie sociale

ADDICTION - Vous paniquez dès que vous êtes en manque de batterie ? C'est normal. Selon une étude, c'est une source quotidienne de stress qui a des conséquences sur la gestion même de notre vie !

Si auparavant le téléphone portable servait seulement à établir le contact avec une autre personne, aujourd'hui, il est notre allié quotidien : agenda, mails, lecteur de musiques, portefeuilles numériques, accès aux réseaux sociaux et sources d'informations, GPS et on en passe... Si bien que lorsque notre smartphone n'affiche plus que 20% de batterie, il devient une source de stress importante et modifie notre perception de l'espace-temps, selon une étude menée par la Cass Business School of London.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs en marketing Thomas Robinson, de l'Université de Londres, et Eric Arnould, de l'Université finlandaise d’Aalto à Helsinki, ont choisi 22 Londoniens âgés de 23 à 57 ans, sur des critères très précis et par ailleurs habitués des transports en commun pour analyser leur rapport avec la batterie de leurs appareils.