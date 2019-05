Européennes : Facebook investit pour protéger les élections des infox

On a vu par le passé les influences des fake news sur les élections. Longtemps accusé de laxisme, Facebook finance désormais des cellules de vérifications pour protéger les Européennes et éviter les manipulations. Pour beaucoup, cette bonne volonté serait un moyen de calmer la classe politique pour éviter un durcissement de la législation européenne à l'égard des géants Américains.



