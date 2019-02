Exclusif : Wandercraft fait remarcher les paraplégiques

Un exosquelette unique en son genre a été mis au point par la start-up tricolore Wandercraft . Il reproduit la marche naturelle de l'homme sur deux jambes sans aucune aide. Ce modèle est déjà utilisé dans un centre de rééducation en Auvergne pour les patients paraplégiques et les victimes d'AVC. Dans quelques semaines, la société va démarrer la production de cinq autres robots de ce type.



