VIDÉO - Renault imagine sa limousine autonome du futur

Ouvrez l'imposante -et unique- portière coulissante, et EZ.Ultimo révèle le plus marquant, l'intérieur, un petit salon de cuir, de bois, de marbre, comme un boudoir sorti d'un magazine de déco, look moderne-rétro -les designers disent avoir puisé leur inspiration dans les meilleures boutiques-hôtels. Un grand fauteuil, un canapé deux places, des consoles pour cacher sa tablette ou recharger son smartphone, beaucoup de surface vitrée, mais un espace privé, calme, isolé de l'extérieur, pensé pour le travail ou le divertissement. On pourra même obscurcir les vitres, et s'endormir. Beaucoup d'espace -et pour cause, la voiture avoisine les six mètres de long- mais trois places seulement. Le coffre, lui, est escamoté sous l'arrière du véhicule et s'ouvre comme un tiroir.