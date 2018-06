Facebook a-t-il trouvé un moyen d'espionner vos conversations à votre insu ?

Dans le brevet, déposé sous l’appellation "analyse de contenu de diffusion basée sur l'enregistrement audio ambiant", la division recherche de Facebook admet que le but est d’enregistrer "les sons distincts et subtils d’un lieu particulier", "les bruits des machines, le son du mouvement humain au loin, ceux de la climatisation ou de la plomberie dans la maison". Mais est-ce pour nous espionner ? Non, promet Facebook… Cela ne servirait qu’à avoir connaissance de ce que les gens regardent sur leur TV ou autres supports afin de mieux personnaliser les publicités sur le réseau social.





La publicité, au cœur de tout pour la société de Palo Alto, qui pourrait aussi proposer aux entreprises de savoir un peu plus précisément le nombre véritable de personnes qui prennent connaissance de leur publicité ou non, qui s’y intéressent, et ce qu’ils font durant la diffusion. Les données seraient alors stockées dans les serveurs de Facebook afin de déterminer s’il faut continuer à vous proposer ce genre de produits ou pas.





Conscient de l’émoi suscité par une telle nouvelle, Facebook a eu tôt fait de tenter de rassurer. Interrogé par Mashable, Allen Lo, vice-président de l’entreprise, a expliqué que cette technologie contenue dans ce brevet "ne serait jamais" intégrée à l’un des produits. "C’est une pratique courante de déposer des brevets pour empêcher d’autres entreprises de les utiliser", a-t-il souligné. Protéger les utilisateurs et leurs données des mauvaises intentions des autres évidemment…