Facebook : vous pouvez désormais faire le tri dans les infos partagées avec des applis et des sites web

Car en allant faire un tour dans les limbes de Facebook, nous aurions pu réaliser le nombre de sites et applications que nous avons adoubés pour faire cela, parfois de manière un peu détournée. Mais jusqu’à présent, il était plutôt fastidieux de vérifier et supprimer. Cela devrait désormais être beaucoup plus simple à gérer pour l’utilisateur.

"D'autres entreprises nous envoient des informations sur l'activité sur leurs sites et nous les utilisons pour vous montrer des publicités pertinentes. Vous pouvez désormais voir un résumé de ces informations et les effacer si vous le souhaitez", explique Mark Zuckerberg. Il s’agit d’informations que les entreprises et les organisations partagent avec Facebook concernant vos interactions avec elles. Cela recense notamment les visites sur leurs applis ou leurs sites web, la manière dont l’activité a été partagée (via les outils Business principalement), le nombre d’interactions (ouvrir l’appli, se connecter via Facebook, lire du contenu, rechercher, effectuer un achat, etc.). Mais vous aurez ainsi un aperçu à l’activité envoyée par des fournisseurs de données et des agences marketing pour mieux cibler vos publicités sur la plateforme.