Comment gérer la confidentialité de vos données sur Facebook ?

Avant la mise en place du Règlement général de protection des données le 25 mai prochain par l’Union européenne, Facebook a décidé de lancer une vaste campagne d’information auprès des utilisateurs du réseau pour leur expliquer comment bien gérer les informations qu’ils partagent.





Dans un long communiqué, la firme de Palo Alto a ainsi annoncé qu’elle allait rendre les paramètres de confidentialité plus faciles à trouver et à utiliser. Dans les prochains mois, un nouveau centre de confidentialité, regroupant tous les paramètres en un même endroit, va voir le jour. Car chez Facebook, bien souvent pointé du doigt pour son traitement des données de ses inscrits, on veut montrer que l’on fait des efforts. Et aussi aider ses utilisateurs à moins s'exposer au piratage de compte, devenu monnaie courante sur le web.