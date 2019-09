Facebook Dating débarque parmi les applis de rencontres : comment ça va marcher ?

MATCH – Facebook a officiellement lancé ce jeudi son service de rencontres, baptisé Facebook Dating, dans 19 pays. Même s'il n’arrivera en France que dans quelques mois, on sait déjà ce que les cœurs à prendre vont pouvoir y trouver. De là à mettre Tinder ou Meetic sur la touche ?

Vous connaissiez Tinder, Meetic ou encore Happn, des applis de rencontres pour célibataires (ou pas) de tous âges ? Mais pour avoir encore plus de chances de trouver l’âme sœur, Facebook n’aurait-il pas plus de possibilités de vous faire "matcher" ? Conscient de sa force de frappe avec ses plus de deux milliards d’utilisateurs, le réseau social a lancé, jeudi, son service de rencontre dans 19 pays -mais pas encore la France- pour "faciliter la découverte de l’amour à travers ce que vous aimez". Il était en phase de test dans plusieurs pays, notamment d'Amérique du Sud, depuis plusieurs mois.

Facebook Dating mise sur les informations que les utilisateurs du réseau social ont l’habitude de renseigner pour les mettre en relation avec des personnes qui partageraient leurs centres d’intérêt, des événements, des groupes, etc. Bref, le fondement même des systèmes de rencontre, mais avec la force de frappe du géant de Palo Alto, son appli multi-utilisée chaque jour étant devenue incontournable pour beaucoup, que ce soient pour des retrouvailles, des événements ou des organisations quelconques.

Et pour suppléer Tinder et consorts dans les esprits quand il s'agit de rencontres, Facebook ne lésine pas sur les moyens. A l’heure où la firme de Mark Zuckerberg connaît quelques ratés sur la sécurité de ses bases de données utilisateurs, elle affirme que ce service sera "sûr, inclusif et fédérateur". "La sécurité et la confidentialité sont renforcés sur ce produit", promet même l’entreprise. "Nous avons travaillé avec des experts dans ces domaines pour créer des protections dans Facebook Dating dès le début, avec notamment la possibilité de signaler et bloquer des personnes, d’interdire l’envoi de photos, liens, demandes de paiement ou vidéos dans les messages. Ces fonctionnalités et d’autres vous donnent plus de contrôle et de tranquillité d’esprit."