Facebook et Instagram pourraient-ils vraiment fermer en Europe ?

C'est sur le fondement de cette décision que le régulateur irlandais a signifié à Facebook l'interdiction qui lui serait désormais faite de transférer les données de ses utilisateurs européens vers ses serveurs américains. Et si c'est à Dublin que le problème se pose, c'est parce que le siège européen de l'entreprise y est situé, faisant du Data Protection Commissioner l'applicateur dans les faits de la législation européenne et de sa jurisprudence.

Seulement voilà, à la mi-juillet, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le régime du Privacy Shield, considérant qu'il est incompatible avec le RGPD, ce réglement européen qui protège nos données personnelles et l'usage qui en est fait. Au coeur de la décision, la possibilité qu'offre le Privacy Shield à l'administration américaine d'accéder aux données transférées "à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État", une exception que la Cour considère comme incompatible avec le RGPD. En cause : les larges accès que le renseignement américain s'est arrogé, sur toutes les données stockées par des entreprises américaines.

Dans une plainte demandant à surseoir à la décision, une responsable juridique de l'entreprise explique que "si Facebook était contraint à la suspension complète du transfert des données de ses utilisateurs vers les États-Unis, difficile de voir comment il pourrait continuer à fournie les services de Facebook et d'Instagram dans l'UE." On fait difficilement plus clair : Facebook, mais aussi Instagram, Messenger, et WhatsApp pourraient être contraints à la fermeture chez nous, faute de pouvoir respecter la loi.

Si l'entreprise promet que ce n'est qu'un constat, et pas une menace, le précédent serait de taille. Pour autant, il faudra bien trouver une solution, et trouver le moyen d'une désescalade, et pour cause : au-delà de Facebook, ce sont peu ou prou toutes les entreprises du numérique présentes sur les deux continents qui sont concernées par la dispute. Rares sont celles qui séparent entièrement les données de leurs utilisateurs, ne serait-ce que pour leur permettre un partage ou une mise en contact plus simple.