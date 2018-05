Facebook réfléchit au lancement d'une version payante et sans publicité

La page d’accueil de Facebook indique, depuis de nombreuses années, que le service est gratuit et qu’il le restera toujours. Mais le récent scandale des données impliquant le réseau social et la firme de communication stratégique Cambridge Analytica pourrait changer la donne.





À en croire Bloomberg, l’entreprise californienne mène actuellement une étude de marché dans le but de connaître l’opinion des utilisateurs au sujet d’une version payante et sans pub, sous forme d’abonnement. Pour le site de Mark Zuckerberg, la question n’est pas tant de savoir si les utilisateurs actuels sont prêts à payer, mais si des personnes non-inscrites sur le réseau social, souvent par défiance, seraient prêts à franchir le pas si on leur promettait que leurs données ne seraient pas exploitées.