Facebook fait le ménage : un million de faux comptes bloqués chaque jour !

Un faux profil est généralement créé dans le but de soutirer des informations ou de l’argent à autrui. Cela peut aussi servir à gonfler des statistiques de vote, de groupe, etc. Votre nouvel "ami" peut alors récupérer vos données (date de naissance, goûts, relations, etc.) pour créer d’autres profils virtuels ou bien réels.





Les faux comptes servent aussi à créer de fausses pages avec de fausses informations afin d’orienter alors les utilisateurs sur le web en dehors du réseau social. Ils gonflent artificiellement leurs pages avec des inscriptions, des "J’aime" et des partages via ces faux comptes. Cela sert énormément la diffusion de fausses informations en plus des arnaques.