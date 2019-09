Facebook : la fonction sur la reconnaissance faciale évolue

MAJ - Les utilisateurs de Facebook devront désormais choisir d'activer la reconnaissance faciale s'ils veulent s'en servir pour être identifiés dans les photos postées sur le réseau social, a indiqué la plateforme.

Être tagué sur une photo ne sera peut-être plus si simple qu'auparavant. Facebook a décidé de mettre à jour une de ses fonctionnalités, à savoir la reconnaissance faciale. Chaque utilisateur devra choisir ou non de cocher la case pour que le réseau social puisse s'ne servir. Sinon la fonctionnalité restera désactivée par défaut. Ce changement intervient alors que le géant des réseaux subit une pression des institutions pour mieux protéger la vie privée et les données, y compris biométriques, de ses utilisateurs.

La technologie de reconnaissance faciale identifie automatiquement les personnes présentes sur les photos mises en ligne sur Facebook, si ce sont des contacts des utilisateurs. Ceux-ci peuvent alors choisir de légender la photo avec leurs noms.

Depuis près de deux ans, cette fonctionnalité va plus loin, en signalant aux utilisateurs quand ils apparaissent sur des images postées sur le réseau par leurs contacts. Désormais, les personnes qui utilisaient cette option ou qui rejoignent le réseau à partir de mardi se verront proposer l'activation, ou non, de cette technologie. En-dehors de ce bouton on/off, les principes qui la régissaient auparavant restent inchangés.