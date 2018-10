Facebook lance Portal et Portal+, ses premiers produits physiques

Il n'est pas certain que la proposition suffise à faire amende honorable auprès de ses utilisateurs après les différents scandales de vol de données personnelles. Mais Facebook a le mérite d'essayer. Le réseau social vient de dévoiler Portal, son premier appareil physique, en l'occurrence une enceinte connectée dotée d'un écran. Un produit basé sur la communication, l'assistance vocale et les échanges. Vous allez ainsi pouvoir recevoir des informations, communiquer façon visioconférence avec vos amis (jusqu'à sept personnes) par l'intermédiaire de Messenger ou s'ils sont utilisateurs de Portal.





Ecran géant avec un haut-parleur en bas, Portal dispose d'un système vidéo au sommet. La caméra grand angle sait déterminer le nombre de personnes présentes dans la pièce. Intelligent, le capteur peut ainsi zoomer ou suivre les mouvements de chacun, notamment celui qui va passer l'appel et donc parler. Fonction enceinte oblige aussi, vous pourrez écouter de la musique par l'intermédiaire de Spotify.





Alors qu'on pourrait penser Portal en concurrent direct d'Amazon et de sa gamme Echo, Facebook ne l'a pas doté de son assistant vocal M. Au contraire, il a fait le choix d'Alexa, la création d'Amazon, pour répondre aux demandes et piloter les objets connectés de la maison. Facebook a reconnu auprès de TechCrunch que Google Assistant pourrait être intégré plus tard, les discussions étant en cours.