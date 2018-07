Facebook : Mark Zuckerberg, 34 ans, devient la troisième personne la plus riche du monde

Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway, a une fortune estimée à environ 69 milliards d’euros. Le DG d'Amazon, Jeff Bezos, et le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, trustent toujours les premières places du classement, avec respectivement une fortune de 121 milliards d’euros et 80 milliards d’euros. C'est la première fois que les trois personnes les plus riches du monde ont toutes fait fortune dans le domaine des nouvelles technologies. Loin derrière, Larry Page, cofondateur de Google, arrive à la neuvième place avec une fortune nette de 47,6 milliards d'euros, suivi de son acolyte, Sergey Brin, avec 44,7 milliards d'euros.