Facebook "ne vend pas les données personnelles", répète Mark Zuckerberg

Le patron de 34 ans répond à une autre critique récurrente: "On nous demande si nous laissons des contenus nuisibles ou conflictuels sur nos services, au motif qu'ils généreraient plus de trafic", ce qui peut avoir tendance à amplifier les contenus haineux ou les fausses informations. "La réponse est non", affirme-t-il. Ces contenus inappropriés peuvent parfois rester sur nos services pour une seule raison: les équipes et les systèmes d'intelligence artificielle sur lesquels nous nous appuyons pour les examiner ne sont pas parfaits".





Cette critique est notamment revenue sur le devant de la scène avec l'intense utilisation de Facebook dans le cadre du mouvement des "Gilets jaunes" en France. M. Zuckerberg ajoute que Facebook n'a aucun intérêt à long terme à laisser proliférer ces contenus peu qualitatifs, y compris les publications aguicheuses "attrape-clics", puisque les usagers les goûtent peu et que les annonceurs ne veulent pas voir leurs publicités présentées à proximité.