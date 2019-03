Pour sauver notre vie privée, Mark Zuckerberg promet de reconstruire Facebook : doit-on y croire ?

Pas un mois, pas une semaine sans que l'on n'apprenne quelque chose que Mark Zuckerberg avait oublié de nous dire, sur la voracité du réseau social face à nos données personnelles, sur les mille façons dont l'entreprise rassemble des informations sur ses utilisateurs -et les autres- sans toujours l'afficher clairement.





Pas un mois, pas une semaine sans que l'image de Facebook ne s'écorne un peu plus. Si le business de l'entreprise n'en souffre pas encore de manière visible, si la désaffection des utilisateurs n'est encore sensible que dans l'épaisseur du trait, Zuckerberg le sait, la posture n'est pas tenable, la confiance a disparu, et le "move fast and break things" ("avancez vite quitte à tout casser") des débuts finira un jour par faire planter la vision de l'entreprise, comme une appli mal conçue. Un reboot s'impose. Et Mark Zuckerberg le sait.