Facebook réforme son fil d'actualité et donne la priorité aux contenus de la famille et des amis de l'utilisateur

C'est une annonce qui va changer le quotidien de près de deux milliards d'utilisateurs. Jeudi, Facebook a dévoilé une réforme massive de son fil d'actualité. Le but : mettre en avant en priorité les contenus partagés par la famille et les amis, le tout en laissant en arrière plan les contenus publicitaires de marques et ceux d'autres pages.





John Hegeman, le responsable des fils d'actualité chez Facebook, a expliqué que cette nouvelle manière de classer les publications, en mettant en avant les photos, vidéos et statuts publiés par des proches, "doit permettre de favoriser les interactions et les relations personnelles entre les utilisateurs". "C'est un grand changement. Les gens vont en fait passer moins de temps sur Facebook mais cela nous convient parce que cela rendra le temps qu'ils y passent plus précieux et, au bout du compte, cela sera bon pour notre activité" détaille-t-il. Avec cette refonte du fil d'actualité, Facebook considérera une photo de famille plus importante pour un utilisateur que le clip d'une star ou la publicité d'une marque de vêtements.