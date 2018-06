Facebook renonce à son drone solaire qui devait connecter toute la Terre à internet

Facebook a donc préféré renoncer à son projet, gourmand techniquement et financièrement, pour le moment en raison d’une concurrence intense sur les plateformes de haute altitude. "Au vu de ces avancées, nous avons décidé de ne pas concevoir ou construire notre propre avion et de fermer nos locaux à Bridgewater", a annoncé dans un communiqué Yael Maguire, responsable de l’ingénierie chez Facebook. "Nous continuerons de travailler avec des partenaires tels qu’Airbus sur (le programme Aquila) de manière générale, ainsi que sur les technologies nécessaires au fonctionnement de ce système, comme des ordinateurs de contrôle pour les vols et des batteries à haute densité".