Supprimer votre compte Facebook prendra désormais 30 jours

Facebook vous irrite. Au point que vous avez pris la décision radicale de supprimer votre compte ad vitam aeternam. Vous faites alors une demande de suppression sur le réseau social. Sauf que dorénavant, il vous faudra attendre 30 jours – au lieu de 14 – pour que votre profil disparaisse réellement. Un délai de réflexion rallongé confirmé par un porte-parole de Facebook dans les colonnes de The Verge : "Nous avons remarqué que certaines personnes essayent de se connecter à un compte dont elles ont demandé la suppression après la période de 14 jours. Son allongement donne plus de temps aux gens pour décider en toute connaissance de cause".