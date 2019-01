Facebook revoit la manière de compter ses groupes et... les Gilets jaunes en font les frais

Dans l'Hexagone, les groupes de soutien aux Gilets jaunes ont donc été les plus visibles à en faire les frais. La page la plus active "Compteur officiel de gilets jaunes" est ainsi passée de 2,8 millions de membres à 1,8 million. Cela signifie que plus d'un tiers des "membres" n'a jamais participé au groupe, mais qu'ils avaient été simplement invités à grossir les rangs. "Nous voulons nous assurer que les groupes sont pertinents et enrichissants pour les personnes qui les rejoignent", explique l'entreprise auprès des administrateurs de groupe.