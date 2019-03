Panne de mercredi soir : c'était la plus importante de l'histoire de Facebook !

Le problème aura duré plus d’une demi-journée, quasiment 14 heures. Mercredi vers 17h (heure de Paris), Facebook a connu une panne mondiale de ses serveurs, empêchant ses milliards d’utilisateurs de se connecter ou de publier sur le réseau social, mais aussi sur ses services parents (Instagram, WhatsApp, Messenger).





Dès le début de la panne, le mot-clé #FacebookDown est parti en flèche sur Twitter, seul réseau social encore debout en fin de journée. Et pour cause, il n’appartient pas à la firme de Mark Zuckerberg. Des Etats-Unis à l’Asie en passant par l’Europe et l’Amérique latine, aucun statut modifié, de like ou commentaire, et encore moins de photos postées. Pas plus de discussions avec ses amis basés à l’autre bout du monde. Il était même quasiment impossible de se connecter à Instagram ou à Facebook pour beaucoup d’entre eux.





Jeudi matin, pour une bonne partie de la planète, tout tournait en bonne partie encore au ralenti selon le site Downdetector, à l'exception d'Instagram revenu totalement à la normale.