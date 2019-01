FaceTime d'Apple : un gros bug permet de vous espionner sans que vous ne preniez l'appel

Si vous êtes un utilisateur de FaceTime, vous devriez mettre la fonction d’appel vocal en sourdine pour un moment. Un bug a en effet été repéré dans l’application d’Apple : il permet à n’importe quel appelant d’entendre le son de son interlocuteur avant même que celui-ci n’ait décroché ou rejeté l’appel.





Il faut cependant nuancer, la faille n’est pas permanente dès que vous utilisez FaceTime. Elle survient à la suite d’une manipulation bien particulière liée aux appels de groupe, fonctionnalité lancée il y a quelques mois avec la mise à jour iOS 12.1. Vous passez un appel vidéo à votre contact. Avant qu’il ne décroche ou rejette l’appel, vous ajoutez une autre personne en balayant l’écran vers le haut. Plutôt que de choisir un second contact, vous vous ajoutez. Cela démarre malgré tout un Groupe FaceTime et déclenche le micro de l’appareil de votre interlocuteur. Vous pouvez l’entendre même s’il n’a pas encore répondu. Et lui ne le sait pas.