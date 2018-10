Faille de sécurité de Facebook : environ 5 millions d'utilisateurs affectés dans toute l'Union européenne

Lundi, le secrétaire d’Etat français chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, a indiqué que "des comptes français (étaient) concernés" par cette énorme piratage, dans un entretien à Radio J. Pour l'instant, aucune chiffre précis n'a cependant pu être établi sur le nombre de profils affectés dans l'Hexagone. Le site de Mark Zuckerberg devrait bientôt fournir à l’autorité irlandaise une répartition géographique plus fine et plus précise des comptes concernés, indiquent nos confrères du quotidien Le Monde.