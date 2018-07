Lecture, langue, jeux, révisions... 7 applis pour occuper vos enfants durant les vacances

Pili Pop

Vous partez en vacances à l’étranger, dans des pays parlant anglais ou espagnol ? Pili Pop peut être un très bon compagnon pour vos enfants de 5 à 10 ans. L'appli, fun et colorée, leur parle uniquement dans la langue choisie (anglais, espagnol ou même français !). Les phrases sont assez basiques, car le but de Pili Pop est de leur enseigner un maximum de vocabulaire. Les enfants travaillent leur prononciation et leur compréhension à travers plus de 200 activités et une quarantaine de thèmes (vêtements, couleurs, chiffres, aliments, animaux, bâtiments, etc.). Chaque exercice, proposé sous forme de jeu, repose sur l'écoute, la prononciation et la compréhension. Et il a un petit mémo à chaque fois pour l'accompagner afin d'aider l'enfant à associer une image à un mot et à une façon de prononcer. Les parents apprécieront le tableau récapitulatif des progrès de l'enfant.

Prix : gratuit pour 40 parties, l'abonnement est à partir de 4,99€/mois - Disponible sur iOS et Android - Plus d'infos sur : www.pilipop.com