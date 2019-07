Femmes et numérique : pourquoi le mariage est si compliqué à mettre en place

Comment alors balayer les clichés et sensibiliser des jeunes filles qui n’ont pas forcément la curiosité ni l’envie d’aller vers la Tech ? "La manière dont les sujets sont présentés à l’école est un souci", souligne Roxanne Varza. "On ne montre pas la créativité ni la puissance de ce qu’on peut faire dans la Tech". Et Florence Barnier d'appuyer : "Cette génération est née et baigne dans le numérique. Ces jeunes filles sont toutes utilisatrices de smartphones et d’applis. Mais elles ne savent pas qu’elles peuvent travailler aussi pour produire tout cela".





Et le manque de "role models" féminins n’aide évidemment pas à créer des vocations. Pourtant, de nombreuses femmes ont été à l’origine de grandes avancées numériques : la pionnière des algorithmes Ada Lovelace, Katherine Johnson à laquelle on doit le premier programme spatial américain, Margaret Hamilton, qui a conçu l'ordinateur de bord d'Apollo, ou encore Hedy Lamarr (photo ci-dessous), plus connue pour ses talents d’actrice que ses innovations à l’origine de la téléphonie mobile ou du wifi. Malgré tout cela, on ne trouve qu’à peine plus d’un quart de codeuses ou 11% de femmes dans la cybersécurité. Et peu de noms peuvent être cités spontanément.