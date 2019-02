Fermes 2.0 : pour les agriculteurs, c’est déjà demain

Le salon de l’agriculture ouvrira ses portes le samedi 23 février 2019 prochain. Pour les exploitants, l’enjeu, c’est le gain de temps et d’argent, en confiant certaines tâches aux machines. C’est notamment le cas de Yoann, qui utilise déjà les nouvelles technologies, comme un tracteur à pilotage automatique pour semer un champ, ou un collier pour suivre en temps réel l’état de santé de ses vaches.



