Fiabilité des smartphones : Apple et Samsung dépassés par des constructeurs chinois !

C'est une étude de grande ampleur, sérieuse et fouillée, que l'UFC-Que Choisir a lancée à l'automne dernier : 43.000 consommateurs européens, sondés sur la fiabilité de leurs appareils high-tech, genre par genre et une marque à la fois. But avoué : classer les constructeurs selon les pannes survenues et leur type. Plus de 13.000 Français ont pris part à l'enquête.





Côté smartphones, une bonne nouvelle pour commencer : dans l'ensemble, et toutes marques confondues, nos appareils sont plutôt fiables. Sur les dix-huit marques notées, quatorze recueillent deux étoiles (sur trois). Un classement beaucoup plus ramassé que ceux publiés par l'UFC-Que Choisir sur d'autres appareils grand public, par exemple les appareils électroménagers, où les derniers sont très, très loin des premiers.