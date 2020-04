L'actu de la tech : Snapchat encore en panne ce mardi

LE MACBOOK AIR VOIT PLUS LOIN





Si vous êtes plutôt ordinateur que tablette tactile, Apple a également annoncé la version 2020 du MacBook Air, nouvelle déclinaison de l'ordinateur le mieux vendu l'an dernier. Et la firme californienne en profite pour gommer quelques lacunes qui avaient fait sourciller lors de la présentation du come-back de l'emblématique ordinateur portable fin 2018 : un stockage initial famélique (128 Go), un prix un peu élevé (plus de 1.300 €), un clavier papillon qui fait débat et une puissance honnête sans être révolutionnaire.





Le nouveau MacBook Air débute désormais avec un SSD de 256 Go de stockage et jusqu'à 2 To. Il dope sa puissance avec un processeur Intel de 10e génération (Core i3, i5 ou i7), plus performant. Il est équipé du nouveau clavier repensé par Apple et déjà présent sur le MacBook Pro 16 pouces présenté fin 2019.





Et il peut aussi compter sur ses points forts : son écran Retina de 13 pouces toujours lumineux et ultra-détaillé dans son rendu des couleurs, la touche TouchID pour déverrouiller l'appareil par le lecteur d'empreinte, 3 micros, un grand trackpad Force Touch qui facilite la gestion multi-touch, la prise en charge d'un écran externe 6K.





Prix : à partir de 1.199 € - Disponible en or, argent et gris sidéral -Précommandes ouvertes, disponible la semaine prochaine.