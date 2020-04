L'actu de la tech : vaste panne mondiale chez Snapchat

APPLE DÉVOILE UN NOUVEL IPAD PRO





La rumeur annonçait une keynote pour la fin mars. Apple a finalement dû se contenter d'un communiqué, pour cause de coronavirus. La firme californienne a ainsi présenté un nouvel iPad Pro qui veut encore plus se rapprocher du PC portable.





Par rapport à la version initiale sortie fin 2018, l'iPad Pro arrive cette fois avec un double capteur photo au dos et l'ajout d'un ultra-grand angle de 10 MP. Mais c'est surtout le scanner LiDAR qui veut faire la différence avec sa capacité à bien mieux juger de la profondeur des différents éléments en calculant rapidement l'aller-retour de la lumière sur les objets. Il peut travailler séparément avec chaque capteur photo, s'adapter aux détecteurs de mouvements. De quoi enrichir l'utilisation des applis de réalité augmentée et booster des applis comme Measure qui permet de prendre les mesures de tous les objets en les pointant avec la caméra.





Pour compléter la photo et la vidéo, Apple a dopé ses micros qui sont désormais cinq et de qualité studio. Ils s'ajoutent aux quatre haut-parleurs disposés de part et d'autre.





Un clavier révolutionnaire





On retrouve l'écran Retina de 11 ou 12,9 pouces de diagonal avec les bords repoussés et le taux de rafraîchissement de 120 Hz, la caméra TrueDepth avec la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'appareil. A l'intérieur, Apple a mis le processeur A12Z Bionic, plus puissante que celui du précédent iPad Pro, qui peut supporter le montage vidéo 4K ou la modélisation 3D. Le stockage initial est doublé pour passer de 64 à 128 Go. Il monte jusqu'à 1 To.





Une cover clavier sera proposée en option. Le Magic Keyboard propose pour la première fois un trackpad en plus du clavier. Il se fixe au dos de l'iPad Pro par aimants et permet une inclinaison de 90 à 130° de l'écran au-dessus du clavier. Via le port USB-C de la coque de protection, il recharge l'iPad par conduction au dos tout en laissant la prise de l'appareil disponible.





IPAD PRO - Prix : à partir de 899 € en version 11 pouces et modèle wifi, à partir de 1.119 € en 13 pouces wifi - Disponible en gris sidéral ou argent - Précommandes ouvertes, disponible la semaine prochaine.

MAGIC KEYBOARD - Prix : 339 € pour le modèle 11 pouces, 399 € pour le 13 pouces - Disponible le 1er mai.