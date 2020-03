Films, livres, expos, musique… Profitez de la culture gratuite et à portée de clic Apprendre en famille − Gerber86

CONFINEMENT INTELLIGENT – L’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone sont devenus des incontournables du quotidien. Vos enfants y passent des heures, alors autant que ce soit de manière instructive. Le web regorge de sites gratuits pour enrichir leurs connaissances et leur culture. Voici notre sélection pour mettre le temps à la maison à profit.

Marre d’être confinés chez vous ? Et pourquoi vous ne vous évaderiez pas dans le monde virtuel. Il n’est jamais trop tard pour parfaire sa culture et l’enrichir. Internet regorge de très nombreux sites qui propose du contenu gratuit pour se cultiver. Et encore plus en ces temps difficiles où vous avez du temps à domicile. Alors, seul ou en famille, partez à l’assaut du web de manière intelligente. Le site de référence est indiscutablement Archive.org. Ce site américain se présente sous la forme d’une bibliothèque thématique gratuite avec des millions de contenus à disposition, de livres à des films parmi les plus célèbres, de logiciels de téléchargement à des jeux vidéo ou des concerts de musique. Tout est archivé pour la postérité, même la moindre page web.

Films

Le site Open Culture a listé 1.150 films du monde entier dont quelques grands classiques en noir et blanc, des documentaires, des polars, des films indépendants… Tous sont accessibles gratuitement. On trouve notamment A Star is Born (version 1950), Cyrano de Bergerac (1re version), des films d’Alfred Hitchcock, d’arts martiaux, muets… On trouve aussi des courts métrages de grands réalisateurs comme Quentin Tarantino ou Michel Gondry, des dessins animés. Le site répertorie les liens et vous renvoie directement vers les bonnes pages. On trouve aussi sur Open Culture des MOOC, les fameux cours en ligne, des ebooks, des cours d'économie et autres livres audio

Open Culture − Capture d'écran

Livres

Vous avez du temps pour lire et c’est aussi très bien. Votre liseuse ou votre tablette (le smartphone aussi, même si c’est moins pratique) peuvent vous servir de support. Le site Feedbooks propose une sélection d’ouvrages du domaine public gratuits avec de grands classiques à faire découvrir aux plus jeunes ou à relire pour son plaisir (Le Comte de Monte-Cristo, Le Grand Meaulnes, L’Apple de la Forêt, Sherlock Holmes…), des livres en langues étrangères, des polars, des romans, des pièces de théâtre… InLibroVeritas valorise les ouvrages pratiques (informatique, sciences humaines, vie pratique…). Des dizaines de milliers de titres du domaine public ou offerts par leurs auteurs contemporains qui peuvent les déposer sur le site. Vous pouvez les télécharger en PDF et ePub ou les lire sur le site.

Feedbooks − Feedbooks

Du côté des très larges bibliothèques, on notera Wikisource.org qui affiche fièrement plus de 160.000 textes du domaine public ou publiés sous licence libre. On recherche son auteur, son genre littéraire ou son titre à la façon de Wikipedia. Un véritable trésor, mais une présentation un peu tristounette. Mais il y a la possibilité de télécharger en PDF certains titres avec une présentation plus adaptée à la lecture page par page. Le projet Open Library se veut "une bibliothèque ouverte pour tout le monde." Des centaines de milliers de titres à disposition, dont des ouvrages très anciens et la possibilité de chercher par thèmes, auteur, pays, époque… Vous pouvez ensuite lire en ligne, les télécharger (PDF/ePub) et même écouter certains. Plusieurs éditions peuvent être proposées pour chaque ouvrage.

BD

La médiathèque de la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Pompidou donne accès librement à des centaines de bandes dessinées grâce à un partenariat avec la plateforme de diffusion Iznéo. Tintin, Gaston Lagaffe, Largo Winch, les héroïnes de Claire Brétécher, Fluide Glacial, Le Chat du Rabbin ou encore Les Inséparables pour les plus jeunes : le catalogue est vaste et varié. Il suffit juste de s’inscrire (gratuitement) sur le site de la BPI pour y accéder.

La médiathèque de la BPI du Centre George Pompidou − BPI

Pour les enfants

L’application Whisperies, qui permet de créer des livres animés à lire à ses enfants de 2 à 10 ans ou à écouter, s’adapte au confinement. Elle propose 800 titres numériques gratuits via son appli. Les histoires sont inédites et bilingues. Vous y trouverez des ouvrages lus par Isabelle Adjani, mais aussi des ouvrages à destination des enfants dyslexiques avec des indications de lecture syllabique pour les aider.

Visites touristiques et expositions

Si vous ne connaissez pas Google Arts & Culture, c’est le moment de rattraper votre retard. Ce musée virtuel est une pépite culturelle. Vous pourrez, sans quitter votre maison, visiter la Tour Eiffel, les pyramides d’Egypte, la statue de la Liberté, la grotte Chauvet et même la station spatiale internationale (ISS). Vous perdre dans le musée d’Orsay ou dans la National Gallery.

Google Arts & Culture

Musique

Vous êtes plutôt pop-rock, jazz, classique ou metal ? Arte Concert a décidé de mettre en accès libre plus de 600 concerts, à voir ou revoir en streaming sur son site. Et si vous voulez montrer à votre progéniture les concerts les plus mythiques, rendez-vous sur la chaîne YouTube Music Vault. Vous y trouverez plus de 13.000 vidéos de performances live de Bob Dylan, Ray Charles, James Brown ou encore Bruce Springsteen.

Jeux vidéo

Avec le confinement, le jeu vidéo connaît un certain boom des téléchargements et des versions multijoueurs en ligne. Les éditeurs s’adaptent. Ubisoft propose ainsi plusieurs titres en accès gratuits comme son blockbuster Assassin’s Creed Odyssey qui est disponible gratuitement sur les différentes consoles jusqu’à dimanche. D’autres jeux suivront au fil des semaines (Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, The Crew 2, The Division…). Certains titres sont même offerts comme la petite perle Child of Light ou Rabbids Coding ! pour apprendre à coder avec les Lapins Crétins. L’App Store et le Play Store de Google s’adaptent aussi et proposent d’excellents jeux gratuitement. Et pour les plus nostalgiques de la console, voici un site qui va vous amuser et faire découvrir aux plus jeunes les grands classiques des toutes premières consoles portables siglées Nintendo : les Game & Watch. Pica Pic est un émulateur en ligne à jouer au clavier.

Arte Concert − Capture d'écran Arte.tv

S’instruire sur TikTok et YouTube

On n’y pense pas assez mais les réseaux sociaux peuvent aussi apporter leur lot de connaissances. Et même TikTok, l’appli qui fait fureur chez les plus jeunes. Non, il n’y a pas que les vidéos fun de leurs amis ou de leurs idoles qui se trémoussent en playback. On peut aussi y apprendre les expressions anglaises avec Bob The Canadian qui vous apprend la langue de Shakespeare avec humour.

Bob The Canadian explique les expressions anglaises sur TikTok − TikTok

Ou encore Yann Tout Court qui fait cours d’histoire en rappant. Sur sa chaîne YouTube Histoire en jeux, William Brou, professeur d’histoire, s’appuie lui sur les jeux vidéo pour mettre en avant des points d’histoire.