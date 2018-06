Oppo arrive en France avec un smartphone vraiment sans bord et des caméras rétractables... à 1000 euros !

Beau à l’extérieur, le Find X n’a pas tout misé sur son allure. A l’intérieur, il compte bien rivaliser avec les têtes d’affiche du secteur. Oppo lui a injecté le processeur Snapdragon 845, le plus puissant conçu par Qualcomm et supportant la gestion de l’intelligence artificielle. Il embarque aussi 8 Go de RAM, ce qui devrait répondre à la promesse d’un pré-téléchargement rapide des applications. Mais fondamentalement, c’est beau sur le papier, pas forcément encore pleinement utile alors que les développeurs cherchent à faire des applis moins gourmandes en utilisation de ressources.





Pour accompagner le tout, le Find X affiche une batterie de 3 730 mAh dotée de la recharge rapide. Il propose la surcouche maison Color OS 5.1 pour aller avec Android 8.1. On sent clairement l’inspiration piochée du côté du iOS d’Apple avec l’apparence des notifications assez similaire. Le tout avec 256 Go de stockage, bien au-dessus de la moyenne et d’une bonne partie de la concurrence. Et pour parfaire le tout, la firme a aussi annoncé un modèle conçu avec Lamborghini, qui embarque 512 Go de stockage et se recharge intégralement en... 35 minutes !