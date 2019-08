Fiodor, le robot-humanoïde russe, a décollé pour l'ISS

Si le monde découvre Fiodor, la machine est déjà bien connue des Russes. À l'origine, le robot a été créé à l'initiative du ministère russe des situations d'urgence, pour imaginer une machine capable d'évoluer dans des environnement périlleux sans mettre en danger la vie de pompiers ou de sauveteurs. Avec la célébrité, le robot n'a pas échappé à la controverse, il y a deux ans, quand on l'a vu poser les armes à la main, ses créateurs ont dû s'en expliquer et promettre que non, ils n'étaient pas en train de créer un nouveau Terminator. S'il est le premier humanoïde russe dans l'espace, Fiodor n'est pas le tout premier robot, loin de là. Les États-Unis et le Japon y ont chacun envoyé leurs robots dans l'espace, avec un objectif commun : ouvrir la voie vers des missions libérées des limites humaines et acclimater la machine aux contraintes des sorties spatiales.