Huit jeux vidéo pour la Nintendo Switch à emporter en vacances

Héros phare des années 1990, Crash Bandicoot a signé son retour l'an dernier sur PS4 avant d'investir désormais la Xbox One, la Nintendo Switch et le PC. Il s'agit de la même compilation des trois premiers épisodes de la série remasterisés (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3). Il s'adapte à la fonctionnalité tactile de la console pour jouer aisément en balade. On retrouve l'esprit "old school" des aventures de l'étrange créature de Naughty Dog (The Last of us, Uncharted). La N.Sane Trilogy joue à fond la carte de la nostalgie en proposant de passer d'un jeu à l'autre et d'y progresser selon ses envies. Ceux qui n'ont pas connu le jeu dans leur enfance -ou les plus jeunes- risquent d'être surpris par l'exigence de ces aventures conçues à une époque où tout était moins assisté.





Un jeu Activision disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC