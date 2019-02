Flickr vous laisse finalement un peu plus de temps pour sauver vos photos

SSD portable Extreme – SanDisk

Il peut s’accrocher à ce que vous voulez grâce à son encoche. Il a surtout l’avantage d’être paré pour toutes les situations (choc, immersion dans l’eau…). Recouvert de caoutchouc, il est résistant à l’eau (IP 55) et aux chutes jusqu’à 2 mètres. Il embarque de 250 Go à 2 To de stockage selon la configuration choisie. Côté transfert de données, il s’avère très rapide en écriture ou en lecture (jusqu’à 550 mo/s). Pour transférer un fichier de 2 Go de votre ordinateur à votre SSD Extreme, il ne faudra pas plus de 5 secondes. Il fonctionne aussi bien avec des Mac ou des PC. Son petit plus : un câble de transfert USB-C/USB-C qui dispose également d’un adaptateur vers un port USB classique.





Prix : à partir de 95 €