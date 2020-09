Flight Simulator : le jeu vidéo qui vous emmène survoler le monde sans sortir de votre salon

Se glisser dans la peau d’un pilote de ligne et survoler n’importe ville de la planète, le tout depuis leur salon. Guillaume, alias "JM A320", et son père, enseignant à la retraite, sont des adeptes de la première heure de Flight Simulator, ce jeu de simulation qui permet à chacun de vivre des sensations au plus proche d'une véritable expérience de pilotage. Une passion commune à laquelle père et fils consacrent une grande partie de leur temps libre, comme des millions de fans à travers le monde.

"C’est d’abord une expérience contemplative : on va visiter un coin qu’on a envie de découvrir. Mais le but d’un simulateur, c’est aussi de s’attacher à faire voler son avion exactement comme le ferait un pilote professionnel dans la vie réelle" explique à TF1 Guillaume, joystick en main. Le joueur a la possibilité de prendre place dans le cockpit de plus d'une vingtaine d'appareils, du petit Mudry Cap 10 au Boeing 787 en passant par l'Airbus à 320-Neo ou le Pitts S2S.